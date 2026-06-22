На Київщині зіткнулись іномарки: п'ятеро людей загинули
Аварія сталась 22 червня на автодорозі Бориспіль-Дніпро, поблизу села Рогозів. Поліція розпочала розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 70-річний водій Renault Sandero виконував обгін. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Nissan Altima, за кермом якого був 35-річний чоловік.
Внаслідок ДТП загинули п'ятеро людей. Водій Renault Sandero та дві його пасажирки віком 95 і 75 років, а також 40-річний пасажир Nissan Altima загинули на місці події. 69-річна пасажирка Renault Sandero померла в лікарні.
Водія Nissan Altima та 18-річну пасажирку Renault Sandero госпіталізували з травмами.
Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, раніше на Львівщині зіткнулись дві іномарки. На жаль, загинула людина. Відомо, що в одному з авто були діти.