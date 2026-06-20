Смертельна ДТП на Київщині: у лікарні померла ще одна дитина

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У місті Бровари Київської області кількість жертв вчорашньої аварії на вулиці Вокзальній зросла – у лікарні від отриманих травм померла 4-річна дівчинка

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, передає RegioNews.

За уточненими даними, в автомобілі перебувало 10 осіб: троє дорослих і семеро дітей віком від 2 до 11 років. Усі пасажири отримали численні травми різного ступеня тяжкості.

Наразі семеро постраждалих дітей перебувають у медичному закладі у стані середньої та тяжкої важкості. Одну дитину після надання допомоги відпустили додому.

Нагадаємо, аварія сталась 19 червня о 19:55 на одній з вулиць в місті Бровари. Було відомо, що внаслідок ДТП водій та вісім пасажирів автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження. На жаль, загинула 2-річна дівчинка.