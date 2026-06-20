В Киевской области ВАЗ влетел в автобус: погиб 2-летний ребенок
Авария произошла 19 июня в 19.55 на одной из улиц в городе Бровары. К сожалению, погиб маленький ребенок
Об этом сообщает полиция Киевская область, передает RegioNews.
Предварительно 29-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по улице Привокзальная. Он выехал на встречку полосу, где столкнулся с автобусом, за рулем которого находился 54-летний мужчина.
В результате ДТП водитель и восемь пассажиров автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения. К сожалению, погибла 2-летняя девочка.
Правоохранители начали расследование.
Напомним, ранее во Львовской области столкнулись две иномарки. К сожалению, погиб человек. Известно, что в одном из автомобилей были дети.
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