В Киевской области ВАЗ влетел в автобус: погиб 2-летний ребенок

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 19 июня в 19.55 на одной из улиц в городе Бровары. К сожалению, погиб маленький ребенок

Об этом сообщает полиция Киевская область, передает RegioNews.

Предварительно 29-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по улице Привокзальная. Он выехал на встречку полосу, где столкнулся с автобусом, за рулем которого находился 54-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и восемь пассажиров автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения. К сожалению, погибла 2-летняя девочка.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее во Львовской области столкнулись две иномарки. К сожалению, погиб человек. Известно, что в одном из автомобилей были дети.