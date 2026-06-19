Фото: полиция

Авария произошла в четверг, 18 июня, утром на объездной дороге Винницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Столкнулись два грузовика (Scania, DAF с полуприцепом), внедорожник Skoda, два кроссовера (Vokswagen и Hyundai) и два микроавтобуса (Peugeot Boxer и Mercedes-Benz Sprinter).

В результате ДТП пострадали шесть человек, двоих из них госпитализировали, а именно 44-летнего водителя Skoda и 36-летнюю пассажирку Hyundai.

Две пассажирки Vokswagen в возрасте 49 и 59 лет, а также 55-летний водитель Hyundai и его 30-летняя пассажирка от госпитализации отказались.

У водителей взяли образцы крови для проведения судебно-токсикологической экспертизы.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 17 июня в Одессе внедорожник врезался в маршрутку. В результате ДТП пострадали три человека.