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В Хмельницком правоохранитель насмерть сбил 54-летнего пешехода
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19 июня 2026, 08:20

В Хмельницком правоохранитель насмерть сбил 54-летнего пешехода

19 июня 2026, 08:20
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Фото: ГБР
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Сотрудники ГБР устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием правоохранителя, которое произошло в Хмельницком

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По предварительной информации, вечером 16 июня около 22:40, вблизи одного из торговых центров города правоохранитель, находившийся вне службы и управлявший собственным автомобилем, совершил наезд на пешехода.

Следствие предварительно установило, что 54-летний мужчина пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате полученных травм он погиб на месте происшествия.

Проверка водителя на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер" показала отрицательный результат. Находился ли погибший в состоянии алкогольного или иного опьянения, определят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Следователи проводят первоочередные процессуальные действия, назначен ряд экспертиз. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Предварительное событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, по материалам ГБР будут судить полицейского со Львовщины, совершившего ДТП. Водитель не оказал пострадавшей помощи и сразу же поехал в собственный гараж, где пытался скрыть следы аварии. После этого он бежал в Польшу.

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