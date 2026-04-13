На Киевщине мужчина сжег вдребезги чужое авто, потому что приревновал

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Спасатели сообщили полиции о том, что загорелся автомобиль Kia Magentis, находившийся у домовладения. Выяснилось, что автомобиль принадлежал 33-летнему жителю.

Впоследствии полиция нашла причастного 28-летнего мужчину. Оказалось, что чужой автомобиль он поджег из-за ревности. В результате пожара машина повреждена. К счастью, никто не пострадал. Злоумышленнику теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

