В Киеве пытались поджечь автомобиль народного депутата
Сегодня утром в Киеве уроженец Луганщины пытался поджечь автомобиль нардепа
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева и местные телеграммы-каналы.
Отмечается, что 11 апреля, около 7:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Бульварно-Кудрявской неизвестный мужчина повредил кирпичом боковое стекло внедорожника Land Rover, принадлежащего местному жителю.
Патрульные полицейские прибыли на место полиции и задержали правонарушителя с поличным – им оказался 53-летний мужчина.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Как сообщалось, в Киеве агент РФ готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
