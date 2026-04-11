В Киеве пытались поджечь автомобиль народного депутата

Сегодня утром в Киеве уроженец Луганщины пытался поджечь автомобиль нардепа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева и местные телеграммы-каналы.

Отмечается, что 11 апреля, около 7:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Бульварно-Кудрявской неизвестный мужчина повредил кирпичом боковое стекло внедорожника Land Rover, принадлежащего местному жителю.

Патрульные полицейские прибыли на место полиции и задержали правонарушителя с поличным – им оказался 53-летний мужчина.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в Киеве агент РФ готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.