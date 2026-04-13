На Київщині чоловік спалив вщент чуже авто, бо приревнував

Про це повідомляє поліція Київської області.

Рятувальники повідомили поліції про те, що загорівся автомобіль Kia Magentis, який перебував біля домоволодіння. З'ясувалось, що авто належало 33-річному жителю.

Згодом поліція знайшла причетного 28-річного чоловіка. Виявилось, що чуже авто він підпалив через ревнощі. Внаслідок пожежі машина пошкоджена. На щастя, ніхто не постраждав. Зловмиснику тепер загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.