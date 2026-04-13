В Днепровском районе столицы полиция задержала двух мужчин, которые сначала обворовали чужой автомобиль, а затем подожгли его. Происшествие случилось на днях на улице Пластовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 34-летний мужчина и его 20-летний знакомый возвращались домой после застолья. Увидев припаркованный BMW, они решили обокрасть его. Фигуранты сломали замок, украли из салона аккумулятор и инструменты. Чтобы скрыть следы кражи, сообщники подожгли автомобиль с помощью тряпки и скрылись.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленников. Им сообщили о подозрении по фактам кражи и умышленного уничтожения имущества (ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

