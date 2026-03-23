Двойной теракт в Буче: задержан вероятный виновник – все детали
Сегодня утром в Буче правоохранители задержали вероятного исполнителя двойного теракта, в результате которого получили ранения двое полицейских
Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.
Злоумышленником оказался гражданин Украины 2004 года рождения. Следствие также устанавливает других лиц, причастных к преступлению.
По данным следствия, сообщение о взрыве самодельного устройства у многоэтажного дома поступило в 5:34.
В ходе прибытия экстренных служб и проведения первоочередных следственных действий около 7:35 произошел второй взрыв, дистанционно взорванный рядом с первым.
Первый взрыв повредил фасад дома, выбил окна и повредил газовые сети. Пожара удалось избежать.
По факту теракта открыто производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины.
По словам Кравченко, события в Буче не единичны. За последние месяцы подобные теракты или попытки их совершения фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе.
"Органы прокуратуры считают, что речь идет о системной взрывной деятельности российских спецслужб, направленной на атаки против правоохранителей, военных и гражданской безопасности внутри страны", – отметили в прокуратуре.
Напомним, утром 23 марта в Буче Киевской области произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. Двое правоохранителей получили ранения в результате взрывов неизвестных предметов.