Двойной теракт в Буче: задержан вероятный виновник – все детали

Фото: Национальная полиция

Сегодня утром в Буче правоохранители задержали вероятного исполнителя двойного теракта, в результате которого получили ранения двое полицейских

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Злоумышленником оказался гражданин Украины 2004 года рождения. Следствие также устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

По данным следствия, сообщение о взрыве самодельного устройства у многоэтажного дома поступило в 5:34.

В ходе прибытия экстренных служб и проведения первоочередных следственных действий около 7:35 произошел второй взрыв, дистанционно взорванный рядом с первым.

Первый взрыв повредил фасад дома, выбил окна и повредил газовые сети. Пожара удалось избежать.

По факту теракта открыто производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины.

По словам Кравченко, события в Буче не единичны. За последние месяцы подобные теракты или попытки их совершения фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе.

"Органы прокуратуры считают, что речь идет о системной взрывной деятельности российских спецслужб, направленной на атаки против правоохранителей, военных и гражданской безопасности внутри страны", – отметили в прокуратуре.

Напомним, утром 23 марта в Буче Киевской области произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. Двое правоохранителей получили ранения в результате взрывов неизвестных предметов.