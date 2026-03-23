23 марта 2026, 09:33

Взрывы в Буче на Киевщине: ранены двое полицейских

Иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома

Об этом сообщила полиция Киевской области и глава ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате взрыва повреждено остекление окон. Вскоре рядом раздался еще один взрыв неизвестного устройства.

В ходе происшествия двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости стационарного пребывания.

На место оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС и взрывотехник полиции Киевщины. Территория ограждена, продолжается обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов.

Полиция призывает граждан быть максимально внимательными. При обнаружении подозрительных или неизвестных предметов не приближайтесь к ним и не пытайтесь перемещать. Немедленно сообщайте о находках в полицию или по номерам 101 или 102.

Как известно, в начале марта СБУ и Нацполиция предотвратили 4-е теракты и диверсии, которые должны были состояться в Украине по заказу РФ. Нападения планировались в Киевской области, Львове, Виннице и Чернигове.

теракт взрыв полиция Киевская область Буча травмы неизвестный предмет сотрудник полиции
Взрыв в супермаркете Чернигова произошел во время отражения атаки – полиция
22 марта 2026, 17:39
Все новости »
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
