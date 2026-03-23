Взрывы в Буче на Киевщине: ранены двое полицейских

Сегодня утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома

Об этом сообщила полиция Киевской области и глава ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате взрыва повреждено остекление окон. Вскоре рядом раздался еще один взрыв неизвестного устройства.

В ходе происшествия двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости стационарного пребывания.

На место оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС и взрывотехник полиции Киевщины. Территория ограждена, продолжается обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов.

Полиция призывает граждан быть максимально внимательными. При обнаружении подозрительных или неизвестных предметов не приближайтесь к ним и не пытайтесь перемещать. Немедленно сообщайте о находках в полицию или по номерам 101 или 102.

Как известно, в начале марта СБУ и Нацполиция предотвратили 4-е теракты и диверсии, которые должны были состояться в Украине по заказу РФ. Нападения планировались в Киевской области, Львове, Виннице и Чернигове.