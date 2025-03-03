Агенты РФ готовили в Украине четыре теракта и ряд диверсий

фото: СБУ

В течение выходных СБУ и Нацполиция предотвратили 4-е теракты и диверсии, которые должны были состояться в Украине по заказу РФ

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Киевщина

СБУ и Нацполиция задержали агента спецслужб РФ, готовившего подрыв одного из военных в городе Буча.

Фигурантом оказался 31-летний рецидивист из г. Ирпень, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой.

По данным досудебного расследования, злоумышленник изготовил самодельную бомбу по инструкции своего куратора и для ликвидации военного изучал график дня и маршруты передвижения.

Агент был задержан по месту жительства, когда он готовился к совершению преступления.

Львов

Киберспециалисты СБУ предотвратили серию терактов, которые предстояли возле местных зданий ТЦК и СП, а также Главного железнодорожного вокзала города.

Как установило расследование, исполнителем преступления должен быть 23-летний агент из Киевщины, который согласился работать на врага в обмен на деньги.

По предварительным данным, после доставки взрывчатки на определенные локации российская спецслужба собиралась ликвидировать своего агента как "лишнего свидетеля".

СБУ задержала исполнителя "на горячем", когда юноша закладывал взрывчатку возле железнодорожного вокзала.

Чернигов

Разоблачен приспешник российских спецслужб, который причастен к подготовке ряда терактов в области.

По материалам дела фигурант должен был изготовить взрывные устройства и передать их другим лицам для совершения подрывов военнослужащих ВСУ, работников Национальной полиции и других силовых структур.

Кроме того, злоумышленник выполнял еще одну задачу РФ: с помощью бутылок с легковоспламеняющейся смесью он поджег здание одного из районных ЦНАПов.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с поличным, а также других преступлений, совершенных по заказу РФ.

Винница

Нейтрализована группа поджигателей, которые по заказу РФ сожгли два релейных шкафа сигнальных установок, регулирующих движение на важных участках Укрзализныци.

Для выполнения враждебных задач злоумышленники сначала устанавливали геолокацию железнодорожного оборудования, а затем поджигали его с помощью легковоспламеняющейся смеси.

В дальнейшем они предоставляли российскому куратору подтверждающие фото и видео своих преступлений.

Все фигуранты получили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст.111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 258 (террористический акт);

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

СБУ призывает граждан сохранять бдительность и не подвергаться враждебным провокациям.

Если вас или ваших знакомых вербуют для поджога авто ВСУ, админздания, теракта или минирования – сразу сообщайте об этом на чат-бот "Спалы ФСБешника".

Напомним, недавно в Житомире правоохранители предотвратили теракт. Трагедию мог совершить 16-летний школьник, завербованный россиянами.