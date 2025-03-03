11:25  03 марта
Побледнел и потерял сознание: в Кременчугском ТЦК после прохождения ВВК скончался мужчина
10:12  03 марта
В ГУР сообщили, сколько оккупантов воюют против Украины
10:06  03 марта
Зеленский о выборах: Менять меня будет непросто, я меняюсь на НАТО
UA | RU
UA | RU
03 марта 2025, 10:57

Агенты РФ готовили в Украине четыре теракта и ряд диверсий

03 марта 2025, 10:57
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В течение выходных СБУ и Нацполиция предотвратили 4-е теракты и диверсии, которые должны были состояться в Украине по заказу РФ

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Киевщина

СБУ и Нацполиция задержали агента спецслужб РФ, готовившего подрыв одного из военных в городе Буча.

Фигурантом оказался 31-летний рецидивист из г. Ирпень, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой.

По данным досудебного расследования, злоумышленник изготовил самодельную бомбу по инструкции своего куратора и для ликвидации военного изучал график дня и маршруты передвижения.

Агент был задержан по месту жительства, когда он готовился к совершению преступления.

Львов

Киберспециалисты СБУ предотвратили серию терактов, которые предстояли возле местных зданий ТЦК и СП, а также Главного железнодорожного вокзала города.

Как установило расследование, исполнителем преступления должен быть 23-летний агент из Киевщины, который согласился работать на врага в обмен на деньги.

По предварительным данным, после доставки взрывчатки на определенные локации российская спецслужба собиралась ликвидировать своего агента как "лишнего свидетеля".

СБУ задержала исполнителя "на горячем", когда юноша закладывал взрывчатку возле железнодорожного вокзала.

Чернигов

Разоблачен приспешник российских спецслужб, который причастен к подготовке ряда терактов в области.

По материалам дела фигурант должен был изготовить взрывные устройства и передать их другим лицам для совершения подрывов военнослужащих ВСУ, работников Национальной полиции и других силовых структур.

Кроме того, злоумышленник выполнял еще одну задачу РФ: с помощью бутылок с легковоспламеняющейся смесью он поджег здание одного из районных ЦНАПов.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с поличным, а также других преступлений, совершенных по заказу РФ.

Винница

Нейтрализована группа поджигателей, которые по заказу РФ сожгли два релейных шкафа сигнальных установок, регулирующих движение на важных участках Укрзализныци.

Для выполнения враждебных задач злоумышленники сначала устанавливали геолокацию железнодорожного оборудования, а затем поджигали его с помощью легковоспламеняющейся смеси.

В дальнейшем они предоставляли российскому куратору подтверждающие фото и видео своих преступлений.

Все фигуранты получили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст.111 (государственная измена);
  • ст. 113 (диверсия);
  • ст. 258 (террористический акт);
  • ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

СБУ призывает граждан сохранять бдительность и не подвергаться враждебным провокациям.

Если вас или ваших знакомых вербуют для поджога авто ВСУ, админздания, теракта или минирования – сразу сообщайте об этом на чат-бот "Спалы ФСБешника".

Напомним, недавно в Житомире правоохранители предотвратили теракт. Трагедию мог совершить 16-летний школьник, завербованный россиянами.

СБУ теракт Диверсия Украина взрывоопасные предметы взрывчатка сотрудничество с врагом
16-летний школьник планировал теракт по заказу ФСБ
28 февраля 2025, 21:37
За февраль в Украине разминировали более 5000 га территорий
28 февраля 2025, 17:44
СБУ задержала двух агентов РФ, которые наводили ракеты на аэродромы и ПВО
28 февраля 2025, 11:56
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Побледнел и потерял сознание: в Кременчугском ТЦК после прохождения ВВК скончался мужчина
03 марта 2025, 11:25
РФ ударила "Искандером" по полигону на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые, продолжается проверка
03 марта 2025, 10:45
До соглашения о завершении войны еще очень далеко, – Зеленский
03 марта 2025, 10:30
В ГУР сообщили, сколько оккупантов воюют против Украины
03 марта 2025, 10:12
Зеленский о выборах: Менять меня будет непросто, я меняюсь на НАТО
03 марта 2025, 10:06
Лед не выдержал: во Львове и районе чрезвычайники дважды спасали людей
03 марта 2025, 09:30
В Черкассах из-за дроновой атаки горела мебельная фабрика
03 марта 2025, 09:27
Во временно оккупированном Мариуполе россияне провели обучение "резервистов"
03 марта 2025, 09:06
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 3 марта
03 марта 2025, 09:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »