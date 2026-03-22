Авария теплосети на мосту Патона в Киеве: без тепла Русановка и Березняки
Убийство полицейского в Донецкой области: подозреваемый задержан
Дети как "билет" за границу: в Днепре женщина оформила фиктивное отцовство на знакомого
UA | RU
22 марта 2026

Убийство полицейского в Донецкой области: подозреваемый задержан

22 марта 2026, 10:24
Фото: Национальная полиция
Правоохранители Донбасса во время специальной операции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского во время исполнения служебных обязанностей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, нападение произошло 19 марта в Славянске.

В ходе проверки документов мужчина открыл огонь по наряду полиции. От полученных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший офицер полиции.

Для розыска нападающего была введена специальная полицейская операция. Впоследствии правоохранители получили информацию от местных жителей, заметивших мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого.

По предварительным данным, задержанный – 50-летний ранее судимый житель города, находившийся в самовольном уходе из части (СЗЧ). У него изъяли вещественные доказательства, в том числе огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за убийство работника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Николаеве полицейские задержали мужчину за нападение на правоохранителя и военнослужащего. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
