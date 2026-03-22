Убийство полицейского в Донецкой области: подозреваемый задержан

Фото: Национальная полиция

Правоохранители Донбасса во время специальной операции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского во время исполнения служебных обязанностей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, нападение произошло 19 марта в Славянске.

В ходе проверки документов мужчина открыл огонь по наряду полиции. От полученных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший офицер полиции.

Для розыска нападающего была введена специальная полицейская операция. Впоследствии правоохранители получили информацию от местных жителей, заметивших мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого.

По предварительным данным, задержанный – 50-летний ранее судимый житель города, находившийся в самовольном уходе из части (СЗЧ). У него изъяли вещественные доказательства, в том числе огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за убийство работника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

