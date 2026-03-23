Подвійний теракт у Бучі: затримано ймовірного винуватця – всі деталі

Сьогодні вранці у Бучі правоохоронці затримали імовірного виконавця подвійного теракту, внаслідок якого дістали поранення двоє поліцейських

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Зловмисником виявився громадянин України 2004 року народження. Слідство також встановлює інших осіб, причетних до злочину.

За даними слідства, повідомлення про вибух саморобного пристрою біля багатоповерхового будинку надійшло о 5:34.

Під час прибуття екстрених служб та проведення першочергових слідчих дій близько 7:35 стався другий вибух, дистанційно підірваний поруч із першим.

Перший вибух пошкодив фасад будинку, вибив вікна та пошкодив газові мережі. Пожежі вдалося уникнути.

За фактом теракту відкрито провадження за ч. 2 ст. 258 КК України.

За словами Кравченка, події у Бучі не є поодинокими. За останні місяці подібні теракти або спроби їх здійснення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

"Органи прокуратури вважають, що йдеться про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових і цивільної безпеки всередині країни", – зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, вранці 23 березня у Бучі на Київщині стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. Двоє правоохоронців дістали поранення внаслідок вибухів невідомих предметів.