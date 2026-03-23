23 березня 2026, 13:00

Подвійний теракт у Бучі: затримано ймовірного винуватця – всі деталі

Фото: Національна поліція
Сьогодні вранці у Бучі правоохоронці затримали імовірного виконавця подвійного теракту, внаслідок якого дістали поранення двоє поліцейських

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Зловмисником виявився громадянин України 2004 року народження. Слідство також встановлює інших осіб, причетних до злочину.

За даними слідства, повідомлення про вибух саморобного пристрою біля багатоповерхового будинку надійшло о 5:34.

Під час прибуття екстрених служб та проведення першочергових слідчих дій близько 7:35 стався другий вибух, дистанційно підірваний поруч із першим.

Перший вибух пошкодив фасад будинку, вибив вікна та пошкодив газові мережі. Пожежі вдалося уникнути.

За фактом теракту відкрито провадження за ч. 2 ст. 258 КК України.

За словами Кравченка, події у Бучі не є поодинокими. За останні місяці подібні теракти або спроби їх здійснення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

"Органи прокуратури вважають, що йдеться про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових і цивільної безпеки всередині країни", – зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, вранці 23 березня у Бучі на Київщині стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. Двоє правоохоронців дістали поранення внаслідок вибухів невідомих предметів.

теракт вибух Київська область Буча підозрюваний невідомий предмет працівник поліції
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
