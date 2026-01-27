Жестокое обращение с медведицами под Киевом: полиция открыла производство

Фото: Facebook.com/UAnimals.official

Речь идет о возможных нарушениях условий пребывания двух медведиц на территории ландшафтного парка. Правоохранители узнали об этом во время мониторинга социальных сетей.

По этому факту следователи процессуального руководства Белоцерковской окружной прокуратуры осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Как пишут СМИ, речь идет о возможном жестоком обращении с двумя медведицами, удерживаемыми в неволе на территории ландшафтного парка "Буки".

Основанием для начала расследования стали публикации зоозащитной организации UAnimals. Активисты заявили о ненадлежащих условиях содержания животных: по их словам, медведицы находятся в тесных и грязных вольерах, имеют сваленный мех, выглядят худыми и истощенными, а их состояние вызывает серьезную обеспокоенность.

"От их вида сжимается сердце – животные вялые, с болезненным взглядом. Фактически они живут в тюрьме и служат развлечением для посетителей", – отмечают в UAnimals.

Зоозащитники также сообщили, что подали заявление в правоохранительные органы еще в ноябре, однако дело дважды неправильно квалифицировали, из-за чего расследование затянулось. В настоящее время организация требует надлежащей правовой квалификации события и немедленного извлечения медведиц из неволи.

