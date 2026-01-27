На Львовщине таможенники изъяли айфоны на 2 миллиона гривен

Фото: Гостаможслужба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Житель Ивано-Франковска прибыл в пункт пропуска "Краковец - Корчёва" на микроавтобусе Mercedes-Benz. Мужчина выбрал "красный коридор" и задекларировал всего 100 кг подержанной одежды и три зарядных станции EcoFlow. Однако при осмотре среди его личных вещей нашли 26 незадекларированных гаджетов, в том числе IPhone 17 Pro Max и IPhone 17 Pro.

Стоимость гаджетов составляет около 2 млн гривен.

На 27-летнего водителя составили протокол за нарушение таможенных правил (ч. 2 ст. 471 ТКУ).

