27 января 2026, 08:50

Во Львовской области мужчина пытался провезти через границу IPhone на 2 млн грн под видом подержанной одежды

27 января 2026, 08:50
Фото: Гостаможслужба
Львовские таможенники разоблачили водителя, пытавшегося скрыто завезти из Польши партию смартфонов Apple

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Житель Ивано-Франковска прибыл в пункт пропуска "Краковец - Корчёва" на микроавтобусе Mercedes-Benz. Мужчина выбрал "красный коридор" и задекларировал всего 100 кг подержанной одежды и три зарядных станции EcoFlow. Однако при осмотре среди его личных вещей нашли 26 незадекларированных гаджетов, в том числе IPhone 17 Pro Max и IPhone 17 Pro.

Стоимость гаджетов составляет около 2 млн гривен.

На 27-летнего водителя составили протокол за нарушение таможенных правил (ч. 2 ст. 471 ТКУ).

На Львовщине таможенники изъяли айфоны на 2 миллиона гривен

Напомним, ранее на Буковине разоблачили таможенника, помогавшего предпринимателям контрабандно ввозить в Украину топовые модели мобильных телефонов марки Apple. Фигурант брал по 100 долларов за каждый незаконно ввезенный iPhone.

