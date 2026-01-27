Дым и неприятный запах в Бродах во Львовской области после атаки: школы не работают
Сегодня утром в Бродах Львовской области враг атаковал объект инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы
Об этом сообщил Бродовский городской совет, передает RegioNews.
Отмечается, что из-за задымления город покрыт дымом и ощутим неприятный запах.
Жителей просят:
- плотно закрыть окна и двери,
- ограничить передвижение по улицам,
- при необходимости использовать маски или респираторы.
Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.
Сегодня обучение в школах отменено, детские сады работают с закрытыми окнами и дверями.
Напомним, во вторник, 27 января, российские военные нанесли удар по объекту инфраструктуры во Львовской области. Предварительно погибших или пострадавших нет.
