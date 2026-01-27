12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
27 января 2026, 09:36

Дым и неприятный запах в Бродах во Львовской области после атаки: школы не работают

27 января 2026, 09:36
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Сегодня утром в Бродах Львовской области враг атаковал объект инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы

Об этом сообщил Бродовский городской совет, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за задымления город покрыт дымом и ощутим неприятный запах.

Жителей просят:

  • плотно закрыть окна и двери,
  • ограничить передвижение по улицам,
  • при необходимости использовать маски или респираторы.

Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Сегодня обучение в школах отменено, детские сады работают с закрытыми окнами и дверями.

Напомним, во вторник, 27 января, российские военные нанесли удар по объекту инфраструктуры во Львовской области. Предварительно погибших или пострадавших нет.

война дым Львовская область атака российская армия Броды неприятный запах
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
27 января 2026, 12:04
27 января 2026, 12:04
