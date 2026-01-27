Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 826 ударов по 30 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадала молодая женщина.

Согласно данным областной военной администрации, на территорию региона были совершены атаки с помощью разных видов оружия.

Авиационные удары были нанесены по 14 целям в восьми населенных пунктах. Беспилотники атаковали более 20 деревень и городов, в основном используя дроны типа FPV. Реактивные системы залпового огня совершили 7 обстрелов, поражая Запорожье, Гуляйполе и Варваровку.

Артиллерийский огонь охватил более 20 населенных пунктов, среди которых Степногорск, Приморское, Павловка, Железнодорожное, Щербаки, Чаривное, Белогорье, Дорожнянка, Зеленое, Сладкое и Доброполье.

Поступило 170 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 27 января РФ атаковала Украину 165 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами других типов. Зафиксированы попадания 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 9 локациях.