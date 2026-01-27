08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
08:29  27 января
В Киеве ночью произошел пожар в девятиэтажке: погиб человек
08:21  27 января
Взятка за снятие с розыска: в Тернопольской области чиновника ТЦК взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
27 января 2026, 08:49

826 ударов по Запорожской области за сутки: пострадала молодая женщина

27 января 2026, 08:49
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 826 ударов по 30 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадала молодая женщина.

Согласно данным областной военной администрации, на территорию региона были совершены атаки с помощью разных видов оружия.

Авиационные удары были нанесены по 14 целям в восьми населенных пунктах. Беспилотники атаковали более 20 деревень и городов, в основном используя дроны типа FPV. Реактивные системы залпового огня совершили 7 обстрелов, поражая Запорожье, Гуляйполе и Варваровку.

Артиллерийский огонь охватил более 20 населенных пунктов, среди которых Степногорск, Приморское, Павловка, Железнодорожное, Щербаки, Чаривное, Белогорье, Дорожнянка, Зеленое, Сладкое и Доброполье.

Поступило 170 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 27 января РФ атаковала Украину 165 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами других типов. Зафиксированы попадания 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 9 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война ранение Запорожская область БПЛА атака разрушения российская армия гражданские РСЗВ Град
Россияне атаковали объект инфраструктуры во Львовской области
27 января 2026, 08:15
Враг ударил по энергетике в Николаевской области: ранена женщина
27 января 2026, 07:41
Войска РФ обстреляли три района Днепропетровщины: есть повреждения
27 января 2026, 07:30
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Картофель и огурцы становятся все дороже: как в Украине изменились цены на овощи
27 января 2026, 09:30
Из-за гололеда более 140 населенных пунктов Хмельниччины остались без света
27 января 2026, 09:11
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
27 января 2026, 08:57
Во Львовской области мужчина пытался провезти через границу IPhone на 2 млн грн под видом подержанной одежды
27 января 2026, 08:50
Армия РФ атаковала Украину 165 беспилотниками: ПВО обезвредила 135 БпЛА
27 января 2026, 08:41
Жестокое обращение с медведицами под Киевом: полиция открыла производство
27 января 2026, 08:40
В Киеве ночью произошел пожар в девятиэтажке: погиб человек
27 января 2026, 08:29
Взятка за снятие с розыска: в Тернопольской области чиновника ТЦК взяли под стражу
27 января 2026, 08:21
Россияне атаковали объект инфраструктуры во Львовской области
27 января 2026, 08:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »