Жорстоке поводження з ведмедицями під Києвом: поліція відкрила провадження

Фото: Facebook.com/UAnimals.official

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Йдеться про можливі порушення умов перебування двох ведмедиць на території ландшафтного парку. Правоохоронці дізналися про це під час моніторингу соціальних мереж.

За цим фактом слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Як пишуть ЗМІ, ідеться про можливе жорстоке поводження з двома ведмедицями, яких утримують у неволі на території ландшафтного парку "Буки".

Підставою для початку розслідування, зокрема, стали публікації зоозахисної організації UAnimals. Активісти заявили про неналежні умови утримання тварин: за їхніми словами, ведмедиці перебувають у тісних і брудних вольєрах, мають зваляне хутро, виглядають худорлявими та виснаженими, а їхній стан викликає серйозне занепокоєння.

"Від їхнього вигляду стискається серце – тварини мляві, зі зболеним поглядом. Фактично вони живуть у "в’язниці” та слугують розвагою для відвідувачів", – зазначають в UAnimals.

Зоозахисники також повідомили, що подали заяву до правоохоронних органів ще у листопаді, однак справу двічі неправильно кваліфіковували, через що розслідування затягнулося. Наразі організація вимагає належної правової кваліфікації події та негайного вилучення ведмедиць із неволі.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь та знімав це на відео. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення. Собак у власника вилучили та передали зоозахисникам.

Раніше повідомлялося, що ВР ухвалила за основу законопроект, який приводить деякі законодавчі акти у відповідність з вимогами Європейської конвенції про захист домашніх тварин.