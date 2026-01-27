08:57  27 января
27 января 2026, 09:30

Картофель и огурцы становятся все дороже: как в Украине изменились цены на овощи

27 января 2026, 09:30
Фото из открытых источников
В Украине цены на овощи остаются нестабильными. Пока одни позиции дорожают, другие падают в цене

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине за прошлую неделю подорожал картофель: цена выросла с 10-14 до 12-14 гривен за килограмм. При этом столовая свекла упала в цене с 8-10 до 7-9 гривен за килограмм.

Килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм. Килограмм помидоров подорожал с 90-110 до 90-125 гривен за килограмм.

Синяя капуста упала в цене с 20-25 до 15-20 гривен за килограмм. При этом подешевели горький перец (со 100 – 200 до 100 – 180 гривен за килограмм) и зеленый лук (с 250 – 270 до 180 – 250 гривен за килограмм).

Напомним, в 2025 году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысячи земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.

23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
