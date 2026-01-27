В Киеве ночью тушили пожар в девятиэтажке: погиб человек

Фото: ГСЧС

Пожар возник 26 января около 23:30 на улице Уманской, что в Соломенском районе города

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание произошло на третьем этаже девятиэтажного дома. В ходе локализации спасатели обнаружили тело женского пола.

Во время тушения пожара обнеборцы спасли с четвертого этажа человека, которого с признаками отравления продуктами горения передали медикам.

Пожар локализовали в 00:12 на площади 10 кв. м, в 00:25 – ликвидировали.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

