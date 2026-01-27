12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
27 января 2026, 09:52

Войска РФ ударили КАБами по Славянску: погибли супруги

27 января 2026, 09:52
Фото: ГВА
Во вторник, 27 января, примерно в 4:30 россияне нанесли по Славянскому авиаудару КАБами

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

"Попадания в частный сектор. Повреждены по меньшей мере 5 домов. Два из них разрушены полностью", – сообщил чиновник.

Из-под завалов деблокировали троих человек. Молодой парень ранен – находится в больнице. Его родителей, к сожалению, спасти не удалось.

Напомним, в ночь на 27 января РФ атаковала Украину 165 ударными беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 135 дронов.

27 января 2026
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
27 января 2026, 12:40
В Черкасской области во время задержания злоумышленник застрелил четырех полицейских
27 января 2026, 12:35
Во Львовской области остановили бус со спрятанной контрабандой на 600 тысяч гривен
27 января 2026, 12:15
