Из-за гололеда более 140 населенных пунктов Хмельниччины остались без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за ухудшения погоды и гололеда в Хмельницкой области увеличилось количество аварийных отключений электроэнергии

Об этом сообщили в АО "Хмельницкоблэнерго", передает RegioNews.

Погодные условия усложняют восстановительные работы.

Электроснабжение временно отсутствует более чем в 140 населенных пунктах, из них 14 частично.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Из-за большого количества аварийных отключений фактическое отключение может не совпадать с графиком, отметили специалисты.

Как известно, по данным Укрзализныци, из-за аномальных погодных условий движение поездов в Украине затруднено. Выявлено не менее 10 мест, где поваленные деревья повредили линии электропередачи, а также устройства связи и сигнализации.

Напомним, ранее в ГСЧС предупреждали о сложных погодных условиях в Украине 26-27 января В частности, в центральных, большинстве северных и южных областей ожидается гололед. Водителей призывают быть осмотрительными.