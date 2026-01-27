12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
27 января 2026, 10:00

Провалился с чердака: в Полтавской области погиб 9-летний мальчик

27 января 2026, 10:00
Фото: Нацполиция
Читайте також
Трагедия произошла 26 января около 15 часов в селе Трубайцы Хорольской территориальной громады Лубенского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Получив уведомления от медиков, правоохранители прибыли на место инцидента. Предварительно 9-летний мальчик провалился с чердака хозяйственного помещения и погиб. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Хорольского отдела Лубенской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в одном из роддомов столицы произошла трагедия: после тяжелых родов младенец родился мертвым, а на следующий день умерла и 36-летняя мать. Следствие установило, что роковых последствий можно было избежать, если бы акушер-гинеколог должным образом выполняла свои обязанности.

дети полиция Полтавская область
27 января 2026
