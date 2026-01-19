Пожар в частном доме в Киевской области унес жизнь мужчины: полиция расследует обстоятельства

Фото: пресс-служба полиции

В селе Яцюки Богуславской территориальной громады в Обуховском районе произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб 71-летний мужчина

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

О происшествии в полицию сообщили сотрудники ГСЧС.

На место сразу выехали спасатели, медики и полицейские. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Другие жители дома не пострадали.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Окончательные результаты проверки предоставят специалисты ГСЧС после завершения расследования.

Следователи Обуховского районного управления полиции открыли досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Ранее сообщалось, в Ровенской области пожар в жилом доме тушили более четырех часов. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили погибшую женщину, обстоятельства происшествия устанавливает полиция.