Пожар в частном доме в Киевской области унес жизнь мужчины: полиция расследует обстоятельства
В селе Яцюки Богуславской территориальной громады в Обуховском районе произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб 71-летний мужчина
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
О происшествии в полицию сообщили сотрудники ГСЧС.
На место сразу выехали спасатели, медики и полицейские. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Другие жители дома не пострадали.
Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Окончательные результаты проверки предоставят специалисты ГСЧС после завершения расследования.
Следователи Обуховского районного управления полиции открыли досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.
Ранее сообщалось, в Ровенской области пожар в жилом доме тушили более четырех часов. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили погибшую женщину, обстоятельства происшествия устанавливает полиция.