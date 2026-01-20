20:57  20 січня
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
20 січня 2026, 18:55

На Київщині загорівся житловий будинок: загинув чоловік

20 січня 2026, 18:55
Фото: Нацполіція
Трагедія сталась в селі Єрківці. Там загорівся будинок

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Коли рятувальники, правоохоронці та медики прибули за адресою, то виявили під час огляду будинку тіло 82-річного чоловіка. Ймовірно, причиною пожежі стала несправність пічного опалення. Остаточні висновки будуть робити рятувальники.

"Слідчі Переяславського відділу поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Рівненщині пожежу в житловому будинку гасили понад чотири години. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили загиблу жінку, обставини події встановлює поліція

