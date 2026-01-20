На Київщині загорівся житловий будинок: загинув чоловік

Фото: Нацполіція

Трагедія сталась в селі Єрківці. Там загорівся будинок

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Коли рятувальники, правоохоронці та медики прибули за адресою, то виявили під час огляду будинку тіло 82-річного чоловіка. Ймовірно, причиною пожежі стала несправність пічного опалення. Остаточні висновки будуть робити рятувальники.

"Слідчі Переяславського відділу поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

