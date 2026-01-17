В Киевской области более 50 тысяч домов остались без света из-за атаки россиян

иллюстративное фото: из открытых источников

В Бучанском районе Киевской области из-за атаки РФ 56 тысяч домов остались без электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Из-за ночной атаки без света остались 56 тысяч семей Бучанского района", - отметили в компании.

В ДТЭК сообщили, что энергетики сразу заживили объекты критической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Впрочем, ситуацию усложняют сложные погодные условия.

В Броварском и Бориспольском районах области также продолжаются экстренные отключения света.

Ранее мы сообщали о том, что 17 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).