15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
14:34  27 декабря
В Киеве существенно возросло количество пострадавших из-за российской атаки
12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
28 декабря 2025, 10:45

Киев более суток оставался без света после массированной ракетно-дроновой атаки

28 декабря 2025, 10:45
Фото: иллюстративное
После массированной ракетно-дроновой атаки на Киев более 748 тысяч семей уже имеют электроснабжение, работы продолжаются

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

За прошедшие сутки Киев оставался без электроснабжения из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру. По информации ДТЭК, отключения затронули сотни тысяч домохозяйств.

Специалисты компании совместно с другими оперативными службами немедленно приступили к ликвидации последствий обстрелов. Сначала возобновили электроснабжение объектов критической инфраструктуры, а затем постепенно заживили бытовых потребителей. На данный момент свет появился уже у 748 тысяч семей.

На Левобережье Киева ситуация остается сложной из-за повреждений сетей, поэтому там действуют экстренные отключения. На Правобережье продолжаются стабилизационные отключения, графики которых публикуются на сайте ДТЭК и в чат-ботах. Компания отмечает, что графики могут меняться в течение дня в соответствии с ситуацией в энергосистеме и решениями Укрэнерго.

Напомним, армия РФ в субботу, 27 декабря, в очередной раз атаковала газовую и энергетическую инфраструктуру Украины, попав дронами по объектам добычи и ТЭЦ "Нафтогазу".

Как сообщалось, в субботу, 27 декабря, Россия выпустила по Украине 500 дронов и около 40 ракет, включая "Кинжалы". В частности, россияне массированно атаковали Киев и Киевщину.

Все новости »
