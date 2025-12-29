Фото: полиция

В течение 28 декабря под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 23 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 6 многоэтажек и 27 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственное сооружение, частные гараж и автомобили.

Из-за российских ударов за сутки получили ранения 9 человек.

Напомним, в ночь на 29 декабря российские военные атаковали два района на Днепропетровщине. В результате вражеских атак возникли пожары.