19:54  12 февраля
На Киевщине спасатели уже неделю ищут провалившегося под лед водителя автомобиля
17:46  12 февраля
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2026, 01:35

"Люди, не ведитесь": актер Тарас Цымбалюк предупредил, что делают аферисты от его имени

13 февраля 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинский актер Тарас Цымбалюк стал мишенью для аферистов в соцсетях. Артист предупредил поклонников о скам от его имени

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам актера, аферисты используют его фотографии и имя, чтобы создавать фейковые чаты в мессенджерах. Впоследствии эти поддельные переписки могут разгоняться в сети или публиковали в рекламе, чтобы выманивать из людей деньги.

"За последнее время разгоняют очень много фейковых переписок с мессенджеров, светят подобное в старости: типа, от моего имени. Люди, не ведитесь на эту за*упу", - призвал Тарас Цымбалюк.

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певица Надя Дорофеева переносит концерты из-за состояния здоровья
11 февраля 2026, 01:35
Певица TAYANNA из-за стресса оказалась у врача - что произошло
11 февраля 2026, 00:55
Певец DREVO обручился: невеста показала, как выглядит кольцо
11 февраля 2026, 00:35
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Певица Алина Грозу рассекретила пол первенца: кто родится у артистки
13 февраля 2026, 00:55
Украина экспортировала яиц более чем на 20 миллионов долларов
13 февраля 2026, 00:35
Крупнейший экспортер: Украина второй раз подряд "обогнала" продажами популярной ягоды
12 февраля 2026, 23:55
Были оставлены на морозе: в Харьковской области с позиций спасли собаку и кошек
12 февраля 2026, 23:35
Выборы – это дорого, а вот авторитаризм – он бесплатно, еще и доплатят за молчание
12 февраля 2026, 23:01
В Херсонской области россияне убили мужчину
12 февраля 2026, 22:55
На Днепропетровщине ребята украли генератор возле супермаркета
12 февраля 2026, 22:25
Зеленский впервые рассказал детали увольнения Ермака
12 февраля 2026, 22:22
В Украине стремительно дорожают яйца и овощи
12 февраля 2026, 22:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »