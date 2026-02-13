"Люди, не ведитесь": актер Тарас Цымбалюк предупредил, что делают аферисты от его имени

Фото из открытых источников

Украинский актер Тарас Цымбалюк стал мишенью для аферистов в соцсетях. Артист предупредил поклонников о скам от его имени

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам актера, аферисты используют его фотографии и имя, чтобы создавать фейковые чаты в мессенджерах. Впоследствии эти поддельные переписки могут разгоняться в сети или публиковали в рекламе, чтобы выманивать из людей деньги.

"За последнее время разгоняют очень много фейковых переписок с мессенджеров, светят подобное в старости: типа, от моего имени. Люди, не ведитесь на эту за*упу", - призвал Тарас Цымбалюк.

