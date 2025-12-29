Армия РФ обстреляла два района Днепропетровщины: возникли пожары
В ночь на 29 декабря российские военные атаковали Никопольский и Синельниковский районы
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
Вечером враг снова ударил по Никопольщине, а именно Марганецкой громаде. Применил FPV-дрон.
Ночью и утром россияне направили беспилотники на Синельниковщину. Враг ударил по Дубовиковской и Васильковской громадам. В результате атак загорелись учебное заведение и частный дом.
Чиновник отметил, что ночью украинские защитники уничтожили на Днепропетровщине 12 беспилотников.
Напомним, на Черниговщине в результате российских обстрелов пострадала женщина – удар по Батуринской громаде повредил дом и хозяйственную постройку.
