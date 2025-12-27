Россияне атаковали Киев, в столице ввели экстренные отключения света
Российские войска в ночь на 27 декабря нанесли удары по промышленным и жилым объектам Киева и Киевской области. После атаки введены экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
В течение ночи РФ несколькими волнами нанесла удары по Киеву и Киевской области. Уже ночью жители столицы сообщали о значительных перебоях с энергоснабжением.
Около 08:30 появилось сообщение о том, что в столице бездействуют графики отключения электроэнергии.
Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска совершили масштабную атаку по Украине, применив разные виды вооружения.
Напомним, 26 декабря в Укрэнерго заявляли, что РФ готовится к новой массированной атаке Украины. К сожалению, их прогнозы оправдались.
