Россияне атаковали Киев, в столице ввели экстренные отключения света

фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 27 декабря нанесли удары по промышленным и жилым объектам Киева и Киевской области. После атаки введены экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

В течение ночи РФ несколькими волнами нанесла удары по Киеву и Киевской области. Уже ночью жители столицы сообщали о значительных перебоях с энергоснабжением.

Около 08:30 появилось сообщение о том, что в столице бездействуют графики отключения электроэнергии.

Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска совершили масштабную атаку по Украине, применив разные виды вооружения.

Напомним, 26 декабря в Укрэнерго заявляли, что РФ готовится к новой массированной атаке Украины. К сожалению, их прогнозы оправдались.