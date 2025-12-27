В Киеве существенно возросло количество пострадавших из-за российской атаки
В украинской столице в результате массированной российской атаки 27 декабря погиб 71-летний мужчина, еще 32 человека пострадали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.
Известно, что в Днепровском районе столицы погиб 71-летний мужчина, его 70-летняя жена находится в тяжелом состоянии в больнице.
Всего известно о 32 пострадавших, из них два ребенка.
Правоохранители фиксируют повреждения, осматривают здания, принимают обращения от граждан и оказывают всю необходимую помощь. Работы продолжаются.
Как сообщалось, армия РФ в ночь на 27 декабря нанесла удары по промышленным и жилым объектам Киева и Киевской области. После атаки были введены экстренные отключения электроэнергии.
