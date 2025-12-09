В Полтавской области на улице обнаружили пакет с боеприпасами

Фото: полиция

Утром 9 декабря в Кременчуге местный житель обнаружил пакет с боеприпасами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Возле подъезда к гаражному кооперативу мужчина заметил подозрительный пакет и вызвал полицию. На место выехали патрульные, следователи и взрывотехники.

При осмотре пакета специалисты обнаружили гранаты РГД-5 и Ф-1. В целях безопасности полицейские огородили территорию, изъяли находки и направили их на экспертизу.

Правоохранители выясняют, откуда взялись боеприпасы и кто к этому причастен.

