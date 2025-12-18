08:56  18 грудня
18 грудня 2025, 12:03

На Київщині чоловік знайшов зброю під час збирання грибів у лісосмузі

18 грудня 2025, 12:03
Фото: поліція
Днями до поліцейського офіцера Ставищенської громади звернувся чоловік, який знайшов пістолет у лісосмузі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як виявилось, 56-річний чоловік знайшов пістолет під час збирання грибів у лісосмузі. Він захотів офіційно оформити зброю.

Правоохоронці супроводили чоловіка до дозвільної служби у Білій Церкві для проходження процедури декларування зброї.

Поліція нагадує: у разі виявлення зброї чи боєприпасів необхідно їх декларувати. Це звільняє від відповідальності за незаконне зберігання. Для оформлення можна звертатися на спецлінію 102.

Нагадаємо, раніше у Кременчуці на Полтавщині чоловік знайшов на вулиці пакет з боєприпасами, а саме гранатами РГД-5 та Ф-1. Правоохоронці направили їх на експертизу.

