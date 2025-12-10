Фото: БЕБ

Правоохоронці викрили у Броварському районі підпільний цех, де виробляли сигарети без акцизних марок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що на території приватного домоволодіння група осіб облаштувала повноцінне виробництво з промисловими лініями, які дозволяли виготовляти понад 4 тисячі пачок сигарет на добу. Готову продукцію продавали під виглядом відомих брендів: частину реалізовували на Київщині, частину відправляли поштою в інші регіони України.

Під час обшуків детективи БЕБ разом із прикордонниками вилучили обладнання, тютюн, фільтри, сировину та значні обсяги готової продукції.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 2,2 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до нелегального бізнесу.

Нагадаємо, раніше на Буковині правоохоронці ліквідували масштабну тіньову тютюнову фабрику. Під час обшуків вилучили дві промислові лінії, обладнання та десятки тонн сировини разом із сотнями тисяч пачок контрафактних сигарет на майже 20 млн гривень.