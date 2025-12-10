10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 09:51

Інцидент у Броварській лікарні: пацієнтка заявила про можливі неправомірні дії лікаря

10 грудня 2025, 09:51
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці Київської області розпочали перевірку щодо можливого інциденту з пацієнткою у пологовому відділенні Броварської багатопрофільної клінічної лікарні

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час моніторингу соцмереж було виявлено публікацію про можливі неправомірні дії лікаря акушера-гінеколога щодо пацієнтки.

Інцидент нібито стався 5 грудня під час прийому.

За інформацією правоохоронців, звернення зареєстроване в єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі триває перевірка.

Поліція закликає всіх, хто став жертвою подібних випадків або має важливу інформацію, звертатися на спецлінію 102 або до Броварського районного управління поліції за номером 0 (97) 759 43 24 – чергова частина.

Нагадаємо, на Рівненщині померла 3-річна дівчинка, батьки звинувачують медиків. До правоохоронців звернулася 41-річна мешканка Костополя. Жінка просить притягнути до відповідальності сімейного лікаря, який, за її словами, неналежно оглянув її 3-річну доньку

