Інцидент у Броварській лікарні: пацієнтка заявила про можливі неправомірні дії лікаря

Правоохоронці Київської області розпочали перевірку щодо можливого інциденту з пацієнткою у пологовому відділенні Броварської багатопрофільної клінічної лікарні

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час моніторингу соцмереж було виявлено публікацію про можливі неправомірні дії лікаря акушера-гінеколога щодо пацієнтки.

Інцидент нібито стався 5 грудня під час прийому.

За інформацією правоохоронців, звернення зареєстроване в єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі триває перевірка.

Поліція закликає всіх, хто став жертвою подібних випадків або має важливу інформацію, звертатися на спецлінію 102 або до Броварського районного управління поліції за номером 0 (97) 759 43 24 – чергова частина.

