На Київщині загорівся житловий будинок: у вогні загинув чоловік

Фото: Нацполіція

Інцидент стався 7 грудня. На жаль, відомо про загиблого

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Загорівся житловий будинок у селі Лука Таращанської. Рятувальники загасили полум'я. На жаль, під час огляду будинку знайшли тіло 84-річного місцевого жителя. Спеціалісти-криміналісти зафіксували на місці події наслідки загоряння.

Попередньо, причиною пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

"Слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 ККУ). Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки", - повідомляє поліція.

