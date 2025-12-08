19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
08 грудня 2025, 16:55

На Київщині загорівся житловий будинок: у вогні загинув чоловік

08 грудня 2025, 16:55
Фото: Нацполіція
Інцидент стався 7 грудня. На жаль, відомо про загиблого

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Загорівся житловий будинок у селі Лука Таращанської. Рятувальники загасили полум'я. На жаль, під час огляду будинку знайшли тіло 84-річного місцевого жителя. Спеціалісти-криміналісти зафіксували на місці події наслідки загоряння.

Попередньо, причиною пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

"Слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 ККУ). Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше у Києві в житловому комплексі "Софіївська Сфера" виникла пожежа в одній із квартир. На місці працювали рятувальники ДСНС та медики.

