На Київщині затримали ділка, який збував пластичну вибухівку

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час документування злочинної діяльності торговця вибухівки поліція провела низку оперативних заходів і слідчих дій. У підсумку правоохоронці викрили 44-річного жителя Вишгородського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Зловмисник продав пластичну вибухову речовину на основі гексогену – за це він отримав близько 6000 гривень.

Поліцейські вилучили речові докази. Фігуранта затримали. За рішенням суду його взяли під варту.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне придбання, зберігання, носіння або збут вибухових речовин без дозволу).

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

