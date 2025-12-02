На Київщині затримали ділка, який збував пластичну вибухівку

13:30  02 грудня
02 грудня 2025, 13:58

На Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку

02 грудня 2025, 13:58
Фото: поліція
Правоохоронці викрили жителя Вишгородського району, який незаконно збував вибухівку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час документування злочинної діяльності торговця вибухівки поліція провела низку оперативних заходів і слідчих дій. У підсумку правоохоронці викрили 44-річного жителя Вишгородського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Зловмисник продав пластичну вибухову речовину на основі гексогену – за це він отримав близько 6000 гривень.

Поліцейські вилучили речові докази. Фігуранта затримали. За рішенням суду його взяли під варту.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне придбання, зберігання, носіння або збут вибухових речовин без дозволу).

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 38-річного жителя Сум, причетного до незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, а також збуту наркотичних речовин.

