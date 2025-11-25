Фото: ДСНС

Вночі 25 листопада росіяни вчергове завдали ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьохповерховий будинок. Рятувальники евакуювали 46 людей з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновані повністю.

На жаль, постраждала 14-річна дитина.

Для обігріву людей розгорнули намети ДСНС та Товариства Червоного Хреста – населення отримує усю необхідну допомогу. Також на місці працюють психологи ДСНС.

Триває розбір конструкцій поруч розташованих будинків.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ. Є влучання та пошкодження багатоповерхових будинків та цивільної інфраструктури. Одна людина загинула, семеро постраждали.