Наслідки нічної атаки на Київщину: є руйнування в Білій Церкві, поранена дитина
Вночі 25 листопада росіяни вчергове завдали ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьохповерховий будинок. Рятувальники евакуювали 46 людей з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновані повністю.
На жаль, постраждала 14-річна дитина.
Для обігріву людей розгорнули намети ДСНС та Товариства Червоного Хреста – населення отримує усю необхідну допомогу. Також на місці працюють психологи ДСНС.
Триває розбір конструкцій поруч розташованих будинків.
Нагадаємо, вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ. Є влучання та пошкодження багатоповерхових будинків та цивільної інфраструктури. Одна людина загинула, семеро постраждали.