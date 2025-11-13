Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 29-річний водій Ford, не переконавшись у безпечності обгону, допустив зіткнення із зустрічним Citroën, який надалі з’їхав у кювет та врізався в дерево.

Внаслідок аварії травмувалися три людини: 31-річний водій Citroën та двоє його пасажирів. Їх госпіталізували.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

