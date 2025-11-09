15:54  09 листопада
Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією
13:53  09 листопада
Трагедія на Київщині: під час пожежі згорів двоповерховий будинок, загинув господар
13:40  09 листопада
Масова атака БПЛА на Сумщині: близько 15 дронів рухаються на Ромни
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2025, 13:53

Трагедія на Київщині: під час пожежі згорів двоповерховий будинок, загинув господар

09 листопада 2025, 13:53
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Внаслідок нічної пожежі в Бучанському районі загинув чоловік, рятувальники ліквідували вогонь після кількох годин роботи

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

У ніч на 9 листопада 2025 року в селі Любимівка Бучанського району сталася пожежа у житловому будинку, яка забрала життя його власника. Інформацію підтверджує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Будинок повністю охопив вогонь

За повідомленням рятувальників, виклик про займання надійшов у нічний час до оперативно-диспетчерської служби. На момент прибуття пожежних, двоповерховий будинок у садовому товаристві "Сонячний" вже охоплював вогонь. Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили тіло власника будинку, чоловіка 1960 року народження.

Гасіння тривало кілька годин. До робіт залучили 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. Пожежу повністю ліквідували о 06:43. Причини загоряння наразі з’ясовуються.

Правоохоронні органи почали відповідну перевірку для встановлення обставин трагедії.

Нагадаємо, у Буковелі на Прикарпатті спалахнула пожежа в готелі в селі Поляниця – підрозділи ДСНС евакуювали майже 100 людей, хоча спочатку повідомлялося про 70 евакуйованих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа ДСНС Київська область Будинок загибель Бучанський район
На Донеччині попрощалися з поліцейським Віталієм Олейніковим, який загинув від удару дрона
09 листопада 2025, 13:29
У Херсоні через обстріл загорівся приватний будинок – ДСНС оприлюднила фото
09 листопада 2025, 10:15
На Київщині засудили чоловіка і жінку, які підпалювали авто на замовлення росіян: як їх покарали
07 листопада 2025, 20:35
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
ЗСУ зупинили наступ РФ на сході Запорізької області: зачистили Солодке та Рівнопілля
09 листопада 2025, 16:35
Смертельна ДТП на трасі "Київ–Чоп": загинуло подружжя пенсіонерів
09 листопада 2025, 16:07
Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією
09 листопада 2025, 15:54
Зеленський підписав нові санкції: під ударом "гаманець" Путіна та російські урядовці
09 листопада 2025, 15:19
У поліції оприлюднили наслідки атак на Дніпропетровщині: понад 30 ударів і поранений цивільний
09 листопада 2025, 14:36
Середня зарплата в Україні перевищила 26 тисяч гривень: де платять найбільше
09 листопада 2025, 14:18
Масова атака БПЛА на Сумщині: близько 15 дронів рухаються на Ромни
09 листопада 2025, 13:40
На Донеччині попрощалися з поліцейським Віталієм Олейніковим, який загинув від удару дрона
09 листопада 2025, 13:29
На Житомирщині військові захопили держпідприємство: застосовували газ та погрожували зброєю
09 листопада 2025, 12:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »