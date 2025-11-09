Фото: ДСНС

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

У ніч на 9 листопада 2025 року в селі Любимівка Бучанського району сталася пожежа у житловому будинку, яка забрала життя його власника. Інформацію підтверджує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Будинок повністю охопив вогонь

За повідомленням рятувальників, виклик про займання надійшов у нічний час до оперативно-диспетчерської служби. На момент прибуття пожежних, двоповерховий будинок у садовому товаристві "Сонячний" вже охоплював вогонь. Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили тіло власника будинку, чоловіка 1960 року народження.

Гасіння тривало кілька годин. До робіт залучили 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. Пожежу повністю ліквідували о 06:43. Причини загоряння наразі з’ясовуються.

Правоохоронні органи почали відповідну перевірку для встановлення обставин трагедії.

