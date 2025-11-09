17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2025, 13:29

В Донецкой области простились с полицейским Виталием Олейниковым, который погиб от удара дрона

09 ноября 2025, 13:29
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Коллеги и родные простились с полицейским Виталием Олейниковым, погибшим во время исполнения служебных обязанностей в Донецкой области

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Днепропетровской области простились с полицейским Виталием Олейниковым, погибшим в Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей. В июле 2025 года он присоединился к стрелковому батальону полиции Донецкой области и с тех пор преданно защищал Украину на самых горячих направлениях фронта – Торецком и Покровском.

Коллеги и родные простились с героем

Виталий Олейников погиб 4 ноября в результате удара вражеского дрона. Ему было 37 лет. У Героя осталась жена и двое детей, 12 и 17 лет, проживающих в Кривом Роге. Там же и состоялась церемония прощания.

На похороны собрались родные, друзья, побратимы, а также представители местных властей и руководство полиции Донецкой области. Собравшиеся почтили память защитника минутой молчания и возложили цветы к гробу.

Служба Виталия Олейникова и его приверженность Украине остаются примером для коллег и всех граждан. Его побратимы и коллеги выражают слова поддержки семье, а вся полиция Донецкой области склоняет головы в скорби за павшим воином.

Вечная память и слава Герою.

Напомним, 23 октября в Киеве простились с Андреем "Дизелем" Яценко – основателем культовой группы Green Grey, которая сочетала рок, фанк и хип-хоп и после начала полномасштабного вторжения выставила все свое имущество на аукцион для ВСУ и вступила в терроборону.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
гибель фронт церемония прощания Донецкая область полицейский похороны
Друзья Кулебы из Полтавской ОВА дважды заработали на строительстве фортификаций в Донецкой области – нардеп
07 ноября 2025, 20:55
Сбежавший полицейский с миллионами: киевский правоохранитель получил подозрение
07 ноября 2025, 17:55
В Киеве попрощались с Константином Гузенко – военнослужащим морской пехоты
07 ноября 2025, 13:57
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Трагедия в Киевской области: во время пожара сгорел двухэтажный дом, погиб хозяин
09 ноября 2025, 13:53
Массовая атака БПЛА на Сумщине: около 15 дронов двигаются на Ромны
09 ноября 2025, 13:40
В Житомирской области военные захватили госпредприятие: применяли газ и угрожали оружием
09 ноября 2025, 12:43
"Это могло спровоцировать Третью мировую": Столтенберг рассказал о звонке Зеленского в первый день войны
09 ноября 2025, 11:59
В Сумской области Renault протаранил Honda при объезде автобуса – трое травмированных
09 ноября 2025, 11:21
"Человеческое сафари" на линии фронта: Анджелина Джоли о жизни в Николаеве и Херсоне под дронами
09 ноября 2025, 10:39
В Херсоне из-за обстрела загорелся частный дом – ГСЧС обнародовала фото
09 ноября 2025, 10:15
Франция передала Украине 280 км рыболовных сетей для защиты от дронов, – The Guardian
09 ноября 2025, 09:49
В Днепропетровской области женщина умерла после свидания в колонии с осужденным мужчиной
09 ноября 2025, 09:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »