Фото: Национальная полиция Украины

Коллеги и родные простились с полицейским Виталием Олейниковым, погибшим во время исполнения служебных обязанностей в Донецкой области

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Днепропетровской области простились с полицейским Виталием Олейниковым, погибшим в Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей. В июле 2025 года он присоединился к стрелковому батальону полиции Донецкой области и с тех пор преданно защищал Украину на самых горячих направлениях фронта – Торецком и Покровском.

Коллеги и родные простились с героем

Виталий Олейников погиб 4 ноября в результате удара вражеского дрона. Ему было 37 лет. У Героя осталась жена и двое детей, 12 и 17 лет, проживающих в Кривом Роге. Там же и состоялась церемония прощания.

На похороны собрались родные, друзья, побратимы, а также представители местных властей и руководство полиции Донецкой области. Собравшиеся почтили память защитника минутой молчания и возложили цветы к гробу.

Служба Виталия Олейникова и его приверженность Украине остаются примером для коллег и всех граждан. Его побратимы и коллеги выражают слова поддержки семье, а вся полиция Донецкой области склоняет головы в скорби за павшим воином.

Вечная память и слава Герою.

