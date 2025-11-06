На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Бородянський районний суд виправдав російського військового у справі про мародерство під час окупації Київської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на рішення суду.

Йдеться про військовослужбовця Євгенія Мурзінцева, який у складі військової частини 6720 Росгвардії брав участь у вторгненні на територію Київської області.

Обвинувачення заявляло, що Мурзінцев проник до будинку в селі Блиставиця Бучанського району Київщини та викрав низку речей.

Після деокупації Київщини у мережі оприлюднили відео, як російські військові відправляли посилки через поштове відділення в Мозирі. Було оприлюднено імена військовослужбовців та відомості про кількість і вагу посилок, зокрема там фігурував і Мурзінцев.

Суд не ставить під сумнів показання потерпілої, що в її будинку перебували військові РФ та в цей час було викрадено майно. Водночас суд вважає, що стороною обвинувачення не надано достатніх, належних і допустимих доказів, що викрадення майна з будинку потерпілої було вчинено саме обвинуваченим Мурзінцевим.

Таким чином суд визнав російського загарбника невинуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення "у зв'язку з недоведеністю вчинення ним цього кримінального правопорушення".

