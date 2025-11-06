16:22  06 листопада
06 листопада 2025, 17:15

На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві

06 листопада 2025, 17:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бородянський районний суд виправдав російського військового у справі про мародерство під час окупації Київської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на рішення суду.

Йдеться про військовослужбовця Євгенія Мурзінцева, який у складі військової частини 6720 Росгвардії брав участь у вторгненні на територію Київської області.

Обвинувачення заявляло, що Мурзінцев проник до будинку в селі Блиставиця Бучанського району Київщини та викрав низку речей.

Після деокупації Київщини у мережі оприлюднили відео, як російські військові відправляли посилки через поштове відділення в Мозирі. Було оприлюднено імена військовослужбовців та відомості про кількість і вагу посилок, зокрема там фігурував і Мурзінцев.

Суд не ставить під сумнів показання потерпілої, що в її будинку перебували військові РФ та в цей час було викрадено майно. Водночас суд вважає, що стороною обвинувачення не надано достатніх, належних і допустимих доказів, що викрадення майна з будинку потерпілої було вчинено саме обвинуваченим Мурзінцевим.

Таким чином суд визнав російського загарбника невинуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення "у зв'язку з недоведеністю вчинення ним цього кримінального правопорушення".

Як повідомлялось, на Київщині засудили ворожого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК. Зловмисник проведе 15 років за ґратами.

Київська область Бородянка окупація окупанти мародерство суд
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
