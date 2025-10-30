Фото: Нацполіція

Це сталось 29 жовтня під час проведення профілактичних заходів у селі Княжичі. Військові та правоохоронці перевіряли документи чоловіка

Про це повідомляє поліція Київської області передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці та військові перевіряли військово-облікові документи місцевого жителя. Проте він відмовився показувати документи. Згодом між ними стався конфлікт. Під час сварки одна із жінок вдарила працівника поліції палицею по голові.

"Правоохоронці затримали 42-річну жінку в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 2 ст. 345 ККУ)", - повідомили в поліції.

