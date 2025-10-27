На Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину та поранив чоловіка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Київській області 29-річного жителя Ірпеня підозрюють у замаху на вбивство неповнолітньої та завданні тяжких тілесних ушкоджень чоловікові

Про це повідомила обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вдарив 16-річну дівчину ножем у шию та двічі – у спину. Нападник діяв умисно, намагаючись її вбити, але не зміг довести злочин до кінця, оскільки потерпіла чинила опір і почала кричати.

У цей самий день він також поранив 50-річного чоловіка, завдавши йому ножового удару в спину. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру. Прокуратура подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Старосинявському районі Хмельницької області правоохоронці затримали чоловіка, який завдав удар ножем у шию своєму куму. Після нападу зловмисник викликав швидку та поліцію. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі його стан стабільний.