14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2025, 20:25

На Київщині мотоцикліст "влаштував гонки" та влаштував ДТП

24 жовтня 2025, 20:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 23 жовтня, близько 17:17, у селі Ничипорівка. Правоохоронці розпочали досудове розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Regionews.

52-річний водій мотоцикла Honda намагався виконати маневр обгону. Проте він не впорався з керуванням та зіткнувся з Nissan Note, за кермом якого була 56-річна жінка. Вона в той момент якраз повертала ліворуч.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований. Правоохоронці розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ).

"Поліція Київщини закликає учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР та бути уважними під час виконання маневрів", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Київ-Чернігів у межах села Семиполки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 14-річний хлопець, якого збив 67-річний водій легковика.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область
На Київщині жінка загинула під колесами потяга
23 жовтня 2025, 21:45
У Рівному 10-річний хлопчик потрапив під колеса авто на нерегульованому переході
23 жовтня 2025, 19:51
ДТП на Київщині: зіткнулись іномарки, є постраждалий
23 жовтня 2025, 12:35
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Харкові будуть судити шахрая, заробляв на фейкових державних виплатах
24 жовтня 2025, 22:20
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
24 жовтня 2025, 21:55
На окупованому Запоріжжі росіяни знищують малий бізнес: що відбувається
24 жовтня 2025, 21:40
В Дарницькому районі Києва трамвай наїхав на пішохода: що відомо про потерпілого
24 жовтня 2025, 21:30
На Вінниччині викрили крипто-шахраїв, які вкрали понад 60 тисяч доларів
24 жовтня 2025, 21:25
Нові КАБи здатні досягати околиць Києва: старі методи захисту можуть не спрацювати
24 жовтня 2025, 21:15
На Закарпатті спроба втекти за кордон ледь не закінчилась трагедією
24 жовтня 2025, 20:55
Військовий у Харкові намагався "відкупити" п'яну дружину за кермом – суд виніс вирок
24 жовтня 2025, 20:52
Небезпечна знахідка: на Чернігівщині виявили нерозірвані бойові частини ворожих дронів
24 жовтня 2025, 20:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »