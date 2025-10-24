Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Regionews.

52-річний водій мотоцикла Honda намагався виконати маневр обгону. Проте він не впорався з керуванням та зіткнувся з Nissan Note, за кермом якого була 56-річна жінка. Вона в той момент якраз повертала ліворуч.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований. Правоохоронці розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ).

"Поліція Київщини закликає учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР та бути уважними під час виконання маневрів", - повідомили в поліції.

