Ілюстративне фото

Святошинський районний суд міста Києва визнав громадянина винним у диверсії. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

У квітні цього року житель Київської області отримав пропозицію "роботи" у месенджері Threema. Гроші йому пропонували заробити, підпаливши шафу на залізничному вокзалі.

Він зробив відео релейної шафи сигнальної установки № 1 перегону "Біличі-Ірпінь" для схвалення куратора. Потім він влаштував пожежу, а наслідки знімав на камеру. Уже в травні чоловіка було затримано. Після кількох місяців слідчого ізолятора він уклав угоду про визнання винуватості.

Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.