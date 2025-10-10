10:43  10 жовтня
10 жовтня 2025, 12:39

Підпільне виробництво рідин для вейпів на Київщині: організатор постане перед судом

Фото: БЕБ
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно ділка, який налагодив нелегальне виробництво та продаж рідин для куріння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що чоловік налагодив масове виробництво контрафактної продукції в кількох цехах на промисловому обладнанні, розташованих у домоволодіннях та прилеглих приміщеннях Обухівського району.

Ділок випускав широкий асортимент рідин для заправки вейпів. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ-флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України.

Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили майже 2000 літрів компонентів для виготовлення рідин, 245 літрів готової продукції, обладнання та фурнітуру для виробництва, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого – близько 8,5 млн грн.

Організатору оголосили підозру за ч. 1, 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів). Обвинувальний акт скерований до суду.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили мережу з нелегального продажу електронних сигарет та рідин для вейпів. Контрафактну продукцію збували у торгових точках, зокрема в Білій Церкві, а також через соцмережі з доставкою по всій Україні.

