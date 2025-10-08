Фото: Нацполиция

В Киевской области правоохранители расследуют дело по земельному мошенничеству. Двое мужчин завладели землей более чем на 6,5 миллиона гривен

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что двое мужчин действовали по предварительному сговору. Они использовали поддельный договор купли-продажи и незаконно завладели земельным участком в Петропавловской Борщаговке.

В результате мужчины нанесли обществу ущерб более чем на 6,5 миллиона гривен. Сейчас на участок наложили арест с запретом совершать какие-либо действия по владению, пользованию или распоряжению им.

"Следователи процессуального руководства Бучанской окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 209 УКУ)", - сообщили в полиции.

