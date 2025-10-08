11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 21:20

В Киевской области мошенники украли землю более чем на 6,5 миллиона

08 октября 2025, 21:20
Фото: Нацполиция
В Киевской области правоохранители расследуют дело по земельному мошенничеству. Двое мужчин завладели землей более чем на 6,5 миллиона гривен

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что двое мужчин действовали по предварительному сговору. Они использовали поддельный договор купли-продажи и незаконно завладели земельным участком в Петропавловской Борщаговке.

В результате мужчины нанесли обществу ущерб более чем на 6,5 миллиона гривен. Сейчас на участок наложили арест с запретом совершать какие-либо действия по владению, пользованию или распоряжению им.

"Следователи процессуального руководства Бучанской окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 209 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.

